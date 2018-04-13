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Рособрнадзор отмечает приток в РФ дипломированных иностранных специалистов
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Рособрнадзор отмечает приток в РФ дипломированных иностранных специалистов 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отмечает рост заявлений на процедуру признания российской стороной иностранного образования и иностранной квалификации от дипломированных специалистов из-за рубежа, желающих учиться или работать в России, сообщает пресс-служба ведомства.
"По итогам I квартала 2018 года число заявлений выросло почти на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило более 1,8 тысячи обращений", — передает пресс-служба.
"Для привлечения квалифицированных иностранных кадров на работу, равно как и иностранных студентов на учебу в Россию, очень важно обеспечить доступность и прозрачность государственной услуги по признанию образования и квалификации, полученных в иностранном государстве. Проверяется соответствие иностранной образовательной программы аналогичной российской программе в части содержания профильных дисциплин, часов их освоения и по другим критериям", — цитирует пресс-служба слова замглавы Минобрнауки и руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Пресс-служба также уточняет, что 85% от всех заявителей, обратившихся в Рособрнадзор в первом квартале текущего года, успешно прошли процедуру признания иностранного образования или квалификации.
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