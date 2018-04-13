Ещё
Школьники из Коптева познакомились с работой центра переливания крови
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Коптева познакомились с работой центра переливания крови 

Управа района Коптево города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ученики школы №1576 района Коптево на минувшей неделе посетили с профориентационной экскурсией Центр переливания крови ФМБА России.
— Знакомство с центром началось в холле, где школьникам рассказали о донорстве, его истории. Затем наши ребята познакомились с процессом забора крови, организацией её хранения, с правилами транспортировки. Таким образом у девятиклассников сложилось более полное представление о работе центра и о буднях медицинской профессии, — уточнил представитель образовательного учреждения.
Школьники также смогли задать врачам вопросы, касающиеся донорства, состава крови и ее компонентов. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Международный день детской книги отметили в Коптеве Врач-гинеколог прочла лекцию для будущих медиков из Коптева Сувениры для благотворительной акции смастерили юные жители Коптева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ214
Украина пригрозила России по газу126
Путин поговорил с Макроном46
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение