Школьники из Коптева познакомились с работой центра переливания крови

России. Ученики школы №1576 района Коптево на минувшей неделе посетили с профориентационной экскурсией Центр переливания крови ФМБА

— Знакомство с центром началось в холле, где школьникам рассказали о донорстве, его истории. Затем наши ребята познакомились с процессом забора крови, организацией её хранения, с правилами транспортировки. Таким образом у девятиклассников сложилось более полное представление о работе центра и о буднях медицинской профессии, — уточнил представитель образовательного учреждения.

Школьники также смогли задать врачам вопросы, касающиеся донорства, состава крови и ее компонентов. (ео)