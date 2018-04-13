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В школах Марий Эл появятся стационарные металлодетекторы
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В школах Марий Эл появятся стационарные металлодетекторы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Реальное время
В школах Марий Эл планируется установить стационарные металлодетекторы, сообщает «Реальное время».
Соответствующие проекты распоряжений правительства республики разработаны региональным министерством государственного имущества.
«Указанное имущество поступит в общеобразовательные муниципальные учреждения в целях осуществления антитеррористической защищённости школ и мест массового пребывания», — заявили в ведомстве.
Металлодетекторы будут установлены в 27 общеобразовательных учреждениях и ДК имени Ленина в Йошкар-Оле, 16 районных школах.
Проекты распоряжений разработаны на основании обращения республиканского Минобрнауки. В настоящее время они проходят процедуру согласования с ведомствами.
Ранее Nation News сообщало о новых правилах досмотра пассажиров метро в Санкт-Петербурге.
RT на русском: последние новости
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