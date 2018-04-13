Инициативу АСИ по поддержке талантливой молодежи реализуют в шести пилотных регионах РФ

"С апреля 2018 года по июль 2019 года пройдет пилотная апробация стратегической инициативы АСИ «Кадры будущего для регионов», в которой примут участие шесть субъектов РФ — Республика Татарстан, Пермский край, Московская, Тульская, Тюменская и Ульяновская области. Официальный старт инициативы будет дан в рамках Московского международного салона образования 19 апреля", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что одной из важных задач инициативы является наполнение новым содержанием программ поддержки и развития талантливых детей и молодежи.

"Мы хотим сформировать в рамках инициативы региональные лидерские команды из числа талантливых детей, молодежи и их наставников, некие «команды развития» регионов. Необходимо создать в стране целостную систему поддержки и развития талантливых детей, интегрирующую в себе возможности таких площадок, как «Кванториумы», региональные «Сириусы», центры дополнительного образования и детского творчества, современные производства", — приводятся в материале слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.

Она подчеркнула, что, согласно апрельскому докладу Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики «Двенадцать решений для нового образования», в России на сегодняшний день практически отсутствуют инструменты выявления и поддержки талантов в сферах создания и использования технологий, социальной активности и предпринимательства, коммуникаций и дизайна, а также наук, не входящих в школьную программу. Кроме того, в стране почти не работает система удержания талантливой молодежи, которая после окончания школы или вуза уезжает реализовывать свой потенциал в другие регионы и страны. Поэтому в рамках инициативы планируется разработать механизмы, с помощью которых будут мотивировать таланты оставаться в регионах. Среди возможных инструментов предлагается региональная система профессиональной навигации для детей и молодежи, отложенный трудовой договор, целевое обучение, стажировки и практики, а также дуальное обучение.

"По итогам «пилота» мы сформируем перечень предложений по изменению законодательства Российской Федерации в части нормативного закрепления мер и инструментов, апробированных в рамках инициативы", — сказала глава АСИ.

Этапы инициативы

На сайте уточняется, что инициативу реализуют в четыре этапа. Первый этап, который пройдет апреле-мае 2018 года, подразумевает открытый отбор участников — детей в возрасте от 14 до 17 лет — на портале «Одаренные дети». Предполагается, что в каждом из шести регионов сформируют пул из 200-500 участников, а в августе этого года пять человек от каждого региона примут участие в профильной смене международного детского центра «Артек», посвященной детскому социальному проектированию.

В рамках второго этапа в мае — августе организуют школы для обучения тьюторов, наставников и детей. Для тьюторов (педагогов, сопровождающих детей в ходе реализации образовательных программ) и наставников (взрослых из числа общественных деятелей, представителей региональных политических и бизнес-элит) организуют двух— и однодневные сессии на площадках образовательных организаций регионов. Для детей откроются трехдневные летние школы на базе региональных детских лагерей, в рамках которых они получат базовые навыки проектной деятельности. В результате сформируются проектные команды, паспорта навыков или «скиллфолио» на каждого участника инициативы, а также разработают индивидуальные образовательные программы, добавляется в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе третьего этапа в сентябре 2018 года — феврале 2019 года предусмотрена реализация индивидуальных образовательных программ под руководством наставников и тьюторов. Ребята через индивидуальные и групповые проекты смогут получить опыт проектной деятельности, освоить обязательные и элективные онлайн-курсы различной направленности, а также попробовать себя в роли экспертов, блогеров и корреспондентов. А на четвертом этапе в феврале — июле 2019 года пройдет презентация подготовленных проектов и инициатив участников на площадках всероссийского форума «Наставник», образовательного центра «Сириус» и тематической смены «Артека».

"Для эффективной реализации инициативы нам необходимо, чтобы в каждом пилотном регионе был создан проектный офис в составе трех человек, которые в ежедневном режиме будут заниматься проектом. Для этого необязательно создавать проектный офис с нуля — его функцию, например, могут взять на себя центры по работе с одаренными детьми или организации дополнительного образования. За год в регионах должна быть создана команда, которая потом самостоятельно сможет по этой программе работать", — пояснила заместитель директора направления «Социальные проекты» АСИ Анастасия Зырянова.

Кроме того, в материале уточняется, что в качестве организационной и методологической поддержки в мае 2018 года АСИ проведет выездные сессии в пилотных регионах с участием представителей федерального проектного офиса инициативы. Эксперты дадут консультации по вопросам утверждения дорожных карт, определения функций регионального оператора и согласования бюджета.