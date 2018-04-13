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Жители района Марьино смогут написать «Тотальный диктант» в помещении школы №2087
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Жители района Марьино смогут написать «Тотальный диктант» в помещении школы №2087 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Об этом сообщил заместитель директора по социализации и воспитанию Михаил Швецов.
— Проверить свою грамотность можно будет 14 апреля. Текст диктанта зачтут учителя нашего образовательного учреждения, — уточнил Швецов.
Школа №2087 находится по адресу: ул. Перерва, д.44. Начало в 14.00.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Текст диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, профессии и семейного положения.
Подробнее — на сайте totaldict.ru. (то)
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