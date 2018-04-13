Жители района Марьино смогут написать «Тотальный диктант» в помещении школы №2087

Об этом сообщил заместитель директора по социализации и воспитанию Михаил Швецов.

— Проверить свою грамотность можно будет 14 апреля. Текст диктанта зачтут учителя нашего образовательного учреждения, — уточнил Швецов.

Школа №2087 находится по адресу: ул. Перерва, д.44. Начало в 14.00.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Текст диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, профессии и семейного положения.

Подробнее — на сайте totaldict.ru. (то)