Ещё
Студенты из Текстильщиков показали свои знания об истории развития космонавтики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты из Текстильщиков показали свои знания об истории развития космонавтики 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Студенты медицинского колледжа, расположенного в Текстильщиках, приняли участие в просветительском мероприятии «Космос — это мы». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Обучающиеся первого курса с интересом откликнулись на проведение объединенного классного часа в актовом зале, где они могли продемонстрировать свои презентации, показать свои знания и интерес к истории и развитию космонавтики, — сообщил представитель колледжа.
Напомним, что медицинский колледж в Текстильщиках расположен по адресу ул. Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Дети из Текстильщиков приняли участие в городском конкурсе плакатов «Безопасная школа» Школьники из Текстильщиков посетили музей «Огни Москвы» Школьники из Текстильщиков прошли в 1/8 финала чемпионата Москвы по баскетболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ220
Украина пригрозила России по газу152
В России решили избавиться от двух министерств31
Путин поговорил с Макроном54
Умер юморист Андрей Жмакин50
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение