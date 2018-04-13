Студенты из Текстильщиков показали свои знания об истории развития космонавтики

Студенты медицинского колледжа, расположенного в Текстильщиках, приняли участие в просветительском мероприятии «Космос — это мы». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Обучающиеся первого курса с интересом откликнулись на проведение объединенного классного часа в актовом зале, где они могли продемонстрировать свои презентации, показать свои знания и интерес к истории и развитию космонавтики, — сообщил представитель колледжа.

Напомним, что медицинский колледж в Текстильщиках расположен по адресу ул. Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)