Подготовительное отделение БГТУ им. Шухова откроется в Иордании

Заместитель директора Центра международного образования и сотрудничества опорного университета Белгородской области БГТУ им. В. Г. Шухова Ясер Аллахам представил опорный университет на встрече с президентом университета Зарка ( Иордания ), доктором, профессором Бассам Аль-Хилоу.

На встрече с участием пяти проректоров Иорданского вуза обсуждалась концепция проведения первой международной конференции по строительству. Стороны договорились, что БГТУ им. В. Г. Шухова выступит организатором данного мероприятия с российской стороны.

Ясер Аллахам от имени ректора профессора Сергея Глаголева пригласил ректора университета Зарка посетить опорный вуз с официальным визитом в мае 2018 года для проведения переговоров о ходе подготовки конференции.

Кроме того, на встрече обсудили планы по привлечению Строительной академии наук России к участию в конгрессе, а также возможность открытия подготовительного отделения БГТУ им. В. Г. Шухова на базе университета Зарка.

В ходе визита в Иорданию доктор Ясер Аллахам встретился с генеральным секретарём Союза Арабских Университетов доктором Султаном Т. Абу-Ораби с участием первого заместителя президента союза Арабских университетов проф. Химиси Хамиди и директора службы по связям с общественностью союза Вахибом Каражих.

Стороны обсудили итоги российско-арабской встречи Министра образования РФ и ректоров 40 вузов РФ, а также возможность проведения аналогичной встречи на территории России. В этой связи запланирован приезд президента Союза в БГТУ им. В. Г. Шухова в мае-июне 2018 года.

Кроме этого, доктор Ясер Аллахам встретился с ректором вуза-партнера опорного вуза, Амманским арабским университетом, профессором Махером Л. Д. Салимом. На встрече обсудили возможность обмена студентами строительного факультета Иорданского вуза и обучения в магистратуре «Технолога».