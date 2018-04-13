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Из-за отсутствия учебников школьникам Башкирии не преподают татарский язык
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Из-за отсутствия учебников школьникам Башкирии не преподают татарский язык 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Несколько тысяч учебников татарского языка не хватает школам Башкирии, по этой причине детям не преподают предмет. Об этом сообщил депутат Госсобрания РБ Загир Хакимов.
10 апреля на заседании Комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, посвященному проблеме повышения качества обучения в сельских школах, этот вопрос поднял председатель региональной общественной организации «Конгресс татар РБ» Загир Хакимов.
Он подчеркнул, что уже пять лет в Башкирии не издают учебники татарского языка, соответствующие современным госстандартам, а централизованно из Татарстана их поступает очень мало.
«Учителя татарского языка обращаются к нам с просьбой помочь возобновить обучение предмета в школах, — сказал Загир Хакимов. — Всего необходимо несколько тысяч учебников. К началу нового учебного года нужно обеспечить ими школы, особенно сельские, где дети выбрали в качестве родного татарский язык, но лишены права ему обучаться».
Первый заместитель министра образования Башкирии Альмира Ганеева ответила, что преград для обучения национальным языкам нет. Школы должны сформировать и предоставить заявки на необходимое количество учебников. И важно, чтобы учебники входили в федеральный перечень.
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