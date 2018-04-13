Из-за отсутствия учебников школьникам Башкирии не преподают татарский язык

Несколько тысяч учебников татарского языка не хватает школам Башкирии , по этой причине детям не преподают предмет. Об этом сообщил депутат Госсобрания РБ Загир Хакимов.

10 апреля на заседании Комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, посвященному проблеме повышения качества обучения в сельских школах, этот вопрос поднял председатель региональной общественной организации «Конгресс татар РБ» Загир Хакимов.

Он подчеркнул, что уже пять лет в Башкирии не издают учебники татарского языка, соответствующие современным госстандартам, а централизованно из Татарстана их поступает очень мало.

«Учителя татарского языка обращаются к нам с просьбой помочь возобновить обучение предмета в школах, — сказал Загир Хакимов. — Всего необходимо несколько тысяч учебников. К началу нового учебного года нужно обеспечить ими школы, особенно сельские, где дети выбрали в качестве родного татарский язык, но лишены права ему обучаться».

Первый заместитель министра образования Башкирии Альмира Ганеева ответила, что преград для обучения национальным языкам нет. Школы должны сформировать и предоставить заявки на необходимое количество учебников. И важно, чтобы учебники входили в федеральный перечень.