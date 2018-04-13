Ветхая школа Хебатли продолжает существовать. Как активист села борется за справедливость

Активист из дагестанского села Хебатли Магомедрамазан Абдулкаримов принял крайние меры. На этот раз в поддержку строительства школы в своем селе он планирует участвовать в одиночном пикете в Пятигорске рядом с полномочным представительством по СКФО.

Такие меры приняты Абдулкаримовым в связи с бездействием властей по отношению к непригодной для обучения сельской школе. Ранее в 2017 году активист провел одиночный пикет у здания правительства республики Дагестан . Однако в результате в виде решения проблемы Абдулкаримову сообщили, что включат школу в программу капитального ремонта на 2018 год.

Школа является постройкой 1952 года. В настоящее время в здании находиться ученикам совершенно небезопасно, она не оборудована и в ней отсутствует необходимая мебель, чтобы школьники могли получать знания в комфортных условиях.

Напомним, в 2016 году прокуратурой Дагестана было принято решение приостановить работу школы и обеспечить получение образования в безопасных условиях. Однако Тляратинский районный суд принял решение перевести школьников на двухсменный режим.