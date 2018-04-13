Двенадцать педагогов региона победили в конкурсе «Серафимовский учитель»

20-21 апреля 2018 года в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в селе Дивеево Нижегородской области , состоятся мероприятия, посвященные чествованию победителей конкурса «Серафимовский учитель — 2017/2018», сообщает правительство Самарской области

Конкурс, организаторами которого выступили Благотворительный Фонд преподобного Серафима Саровского и Аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, направлен на поддержку педагогов, эффективно работающих в области духовно-нравственного просвещения, повышение их общественного статуса и популяризацию их лучших достижений.

В Конкурсе принимают участие работники учреждений образования, культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных и медицинских организаций, средств массовой информации и других, представляющие разработки тематических разделов по православной культуре для преподавания гуманитарных учебных предметов и предметных областей (история, обществознание, язык и литература, искусство), а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий с указанием применяемых дидактических средств и диагностического инструментария.

По итогам конкурса традиционно проводится конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения», издается сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи.

Победителям присуждается звание лауреата Педагогической премии преподобного Серафима Саровского с вручением диплома и денежной премии. Почетное звание «Серафимовский учитель», являющееся аналогом высших светских педагогических наград, присваивается отдельным участникам конкурса за особые выдающиеся заслуги в духовно-нравственном просвещении.

В этом году на конкурс было подано 447 заявок от педагогов и работников социальной сферы. По итогам конкурса дипломы победителей получат 12 педагогов из Самарской области:

1. Елена Анатольевна Александренко (ГБОУ СОШ с. Кошки)

4. Оксана Энверовна Давыдова («Детский епархиальный образовательный центр» г. Самары)

7. Тамара Александровна Иванова (ГБПОУ «Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной»)

11. Ирина Александровна Пушкина («Детский епархиальный образовательный центр» г. Самары)