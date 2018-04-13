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Соколята придумали новый школьный предмет «Хихихимию»
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Соколята придумали новый школьный предмет «Хихихимию» 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Четвероклассники из школы №1947 посетили детскую библиотеку №103, где приняли участие в литературной игре «Бежим за Белым Кроликом» по произведени. Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Библиотекари помогли ребятам погрузиться в чудесный мир, который создал британский сказочник. С интересом ученики четвертого класса узнали о жизни Л. Кэрролла, который был математиком, писателем и фокусником. После этого дети поучаствовали в соревнованиях: справились с загадками Чеширского кота, заданиями по пирожкокиданию и словотворчеству, приняли участие в Крокете и Скачках, в Безумном Чаепитии и даже придумали «Хихихимию» — новый школьный предмет, который были бы не прочь изучить в школе.
Познавательные встречи такого рода проходят в детской библиотеке на регулярной основе.
Фото: предоставлено ГБУ «Детская библиотека № 103».
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