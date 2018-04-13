Завтрашние первоклашки школы №1945 познакомились со своими будущими педагогами

Знакомство произошло в четверг, 12 апреля. Учителя и завтрашние выпускники дошкольного отделения познакомились на уроке, посвящённом Дню Космонавтики.

Со школьными учителями пообщались будущие выпускники дошкольного отделения из групп «Подсолнушки», «Улыбка» и «Цветик-семицветик». Так что на «космическом» уроке произошло знакомство не только с комонавтикой, но и с бескрайним «космосом» школьной жизни. В этот «космос» нынешние (пока ещё) дошколята стартуют в сентябре.

За «космический» урок-знакомство школа №1945 поблагодарила организаторов этого интересного общения — учителей начальных классов Марию Курасову, Татьяну Слепцову и Людмилу Лихачёву.