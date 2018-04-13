Молодежная палата района Черемушки привела урок, посвященный Дню космонавтики

Члены молодежной палаты района Черемушки , студенты РАНХиГС Анастасия Шадрина и Сергей Зиятдинов провели открытый урок в школе № 2115, посвященный Дню космонавтики. Молодые парламентарии из Черемушек рассказали учащимся о проектах и флешмобах, которые запустили разные ведущие организации в честь этого праздника, а также провели для школьников увлекательную викторину о космонавтике.

«Покорение космоса — это достижение нашей страны, достижение мира, достижение эпохи. Мы решили привлечь внимание школьников к этому событию, чтобы ребята ощутили важность этого события для страны и для мира. Викторина была своеобразным образовательным соревнованием, на котором ребята узнали много нового. Очень важно регулярно устраивать в школе уроки в разных форматах и на разные темы, чтобы расширять кругозор учащихся и делать образовательный процесс интереснее», — сказала член молодежной палаты района Черемушки Анастасия Шадрина.