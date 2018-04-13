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Молодежная палата района Черемушки привела урок, посвященный Дню космонавтики
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Молодежная палата района Черемушки привела урок, посвященный Дню космонавтики 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Члены молодежной палаты района Черемушки, студенты РАНХиГС Анастасия Шадрина и Сергей Зиятдинов провели открытый урок в школе № 2115, посвященный Дню космонавтики. Молодые парламентарии из Черемушек рассказали учащимся о проектах и флешмобах, которые запустили разные ведущие организации в честь этого праздника, а также провели для школьников увлекательную викторину о космонавтике.
«Покорение космоса — это достижение нашей страны, достижение мира, достижение эпохи. Мы решили привлечь внимание школьников к этому событию, чтобы ребята ощутили важность этого события для страны и для мира. Викторина была своеобразным образовательным соревнованием, на котором ребята узнали много нового. Очень важно регулярно устраивать в школе уроки в разных форматах и на разные темы, чтобы расширять кругозор учащихся и делать образовательный процесс интереснее», — сказала член молодежной палаты района Черемушки Анастасия Шадрина.
«12 апреля 1961 года весь мир волновался. Никто не знал, чем закончится первая попытка покорения космоса. Однако, этот день стал одним из важнейших в мировой истории. Советский летчик-космонавт Юрий Гагарин облетел Землю и первым увидел красоту нашей планеты в живую. Мы рассказали об этом ребятам, чтобы смотивировать их на смелые, геройские поступки, чтобы школьники шире смотрели на мир и верили в свои возможности», — заключил молодой парламентарий из Черемушек Сергей Зиятдинов.
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