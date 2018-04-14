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Абитуриентов из Таджикистана пригласили учиться в Россию
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Абитуриентов из Таджикистана пригласили учиться в Россию 

Мир24 2 часа назад
Тридцать вузов, сотни специальностей — от повара-технолога до энергетика и лингвиста. В Душанбе открылась масштабная выставка-ярмарка образовательных учреждений России. Ее посетили тысячи абитуриентов, сообщает телеканал «МИР 24».
«Это большая перспектива для студентов, которые могут расширить свои горизонты. Уехать, получить большой, огромный опыт и вернуться, чтобы поднять экономику, процветание нашей страны», — отметила жительница Душанбе Мехрангез Умарова.
Большинство абитуриентов выбирают специальности в области медицины, экономики, дизайна и юриспруденции, говорят организаторы. На выставке будущим студентам рассказывают о факультетах, знакомят с профессиями и объясняют, как поступить. Граждане Таджикистана могут получить как договорные, так и бюджетные места. Всем студентам обязательно предоставлят общежитие.
Каждый год в российские вузы поступают от 5 до 7 тысяч студентов из Таджикистана.
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