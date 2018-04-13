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Сотрудники УВД по ЗАО провели лекцию со студентами о вреде наркотиков
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Сотрудники УВД по ЗАО провели лекцию со студентами о вреде наркотиков 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018», сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО организовали и провели в одном из столичных вузов лекцию со студентами 1 курса.
На лекцию были приглашены представители отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции ОП по обслуживанию МГУ УВД по ЗАО, которые довели информацию о мерах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, о тяжких последствиях употребления запрещенных веществ.
Начальник Отделения профилактики административной практики и противодействию наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов рассказал студентам, как злоумышленники вовлекают граждан в организованные группы в сфере незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет.
В ходе лекции сотрудники полиции подробно рассказали студентам о вреде запрещенных психоактивных веществ и наркотических средств на организм человека, этапах привыкания к запрещенным вещества и последствий их употребления.
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