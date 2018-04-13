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Ротацию директоров школ обсудят в эфире Московского образовательного канала
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Ротацию директоров школ обсудят в эфире Московского образовательного канала 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Директора двух московских школ 17 апреля примут участие в дискуссии на Московском образовательном телеканале. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
Очередной выпуск программы «Вызов: азарт и опыт» будет посвящен теме ротации директоров школ. Руководители московских образовательных комплексов Андрей Зинин и Маргорита Бутырская обсудят, на протяжении какого времени возможно возглавлять администрацию учреждения.
В телевизионном проекте вызывают к дискуссии опытного и молодого директоров. Начало выпуска запланировано на 19:15.
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