Ротацию директоров школ обсудят в эфире Московского образовательного канала

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Директора двух московских школ 17 апреля примут участие в дискуссии на Московском образовательном телеканале. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

Очередной выпуск программы «Вызов: азарт и опыт» будет посвящен теме ротации директоров школ. Руководители московских образовательных комплексов Андрей Зинин и Маргорита Бутырская обсудят, на протяжении какого времени возможно возглавлять администрацию учреждения.

В телевизионном проекте вызывают к дискуссии опытного и молодого директоров. Начало выпуска запланировано на 19:15.