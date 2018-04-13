Минобрнауки надеется на сохранение отношений между вузами РФ и США

"Во-первых, все это безумие, которое происходит, не нами инициировано. Во-вторых, мы всегда считали, что истерики политиков в Вашингтоне хорошо бы не касались гуманитарного сотрудничества. Надеемся, что те программы, немногочисленные, они в основном действуют между вузами, они сохранятся. Все зависит от степени безумия, до которого готовы дойти наши западные партнеры", — сказал Зенькович.

По его словам, сотрудничество РФ и США развивается больше в плане науки. «Мы надеемся, что оно будет продолжено, но [в том], что соответствует российским интересам, и если не будет нанесен ущерб очередными движениями слона в посудной лавке, которые сейчас наши западные партнеры осуществляют», — отметил он.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.