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Минобрнауки надеется на сохранение отношений между вузами РФ и США
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Минобрнауки надеется на сохранение отношений между вузами РФ и США 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки надеется на сохранение сотрудничества в сфере высшего образования между Россией и США несмотря на проблемы в двусторонних отношениях. Об этом ТАСС заявил в пятницу статс-секретарь — замглавы Минобрнауки Павел Зенькович.
"Во-первых, все это безумие, которое происходит, не нами инициировано. Во-вторых, мы всегда считали, что истерики политиков в Вашингтоне хорошо бы не касались гуманитарного сотрудничества. Надеемся, что те программы, немногочисленные, они в основном действуют между вузами, они сохранятся. Все зависит от степени безумия, до которого готовы дойти наши западные партнеры", — сказал Зенькович.
По его словам, сотрудничество РФ и США развивается больше в плане науки. «Мы надеемся, что оно будет продолжено, но [в том], что соответствует российским интересам, и если не будет нанесен ущерб очередными движениями слона в посудной лавке, которые сейчас наши западные партнеры осуществляют», — отметил он.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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