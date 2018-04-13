Ещё
В подмосковном Климовске к 2020 году построят новую школу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В подмосковном Климовске к 2020 году построят новую школу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В подмосковном Климовске, входящем в состав Большого Подольска, к 2020 году будет построена новая школа, рассчитанную на 825 учащихся, сообщил в пятницу глава муниципалитета Николай Пестов.
"Сегодня завершается подача документов организациями, которые планируют принять участие в строительстве школы в Климовске. Она будет строиться на месте школы, воздвигнутой еще во времена СССР. В 90-е годы была заброшена, практически 20 лет находилась в плохом состоянии, имеет разрушения. В мае ее начнут сносить, и мы приступим к строительству нового современного здания, которое должно завершиться во втором полугодии 2019 года", — сказал Пестов, докладывая губернатору Московской области Андрею Воробьеву об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году и планах работы на 2018 год.
Ранее Пестов сообщил о планах сделать одну из центральных улиц Подольска пешеходной, обустроив на ней фонтаны и разместив малые архитектурные формы.
РИА Новости: последние новости
Минобрнауки сообщило о росте среднего балла ЕГЭ-2017 по ряду предметов МГУ, Минобрнауки и Роскосмос запускают конкурс проектов освоения Луны Кузнецова планирует создать онлайн-центр для сбора мнений молодежи
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»913
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ382
Россия отказывается от SWIFT513
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»263
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение