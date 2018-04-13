В подмосковном Климовске к 2020 году построят новую школу

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . В подмосковном Климовске , входящем в состав Большого Подольска , к 2020 году будет построена новая школа, рассчитанную на 825 учащихся, сообщил в пятницу глава муниципалитета Николай Пестов "Сегодня завершается подача документов организациями, которые планируют принять участие в строительстве школы в Климовске. Она будет строиться на месте школы, воздвигнутой еще во времена СССР. В 90-е годы была заброшена, практически 20 лет находилась в плохом состоянии, имеет разрушения. В мае ее начнут сносить, и мы приступим к строительству нового современного здания, которое должно завершиться во втором полугодии 2019 года", — сказал Пестов, докладывая губернатору Московской области Андрею Воробьеву об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году и планах работы на 2018 год. Ранее Пестов сообщил о планах сделать одну из центральных улиц Подольска пешеходной, обустроив на ней фонтаны и разместив малые архитектурные формы.