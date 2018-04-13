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В Ярославле ученик четвёртого класса порезал пятиклассника
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В Ярославле ученик четвёртого класса порезал пятиклассника 

76.ru 34 минуты назад
Фото: 76.ru
Между учениками одной из брагинских школ произошёл серьёзный конфликт. И не просто конфликт или драка, а поножовщина. Один из учеников четвёртого класса порезал пятиклассника. Дети повздорили не в самой школе, а на территории за ней. Как стало известно, ранение было непроникающим, но ребёнку потребовалась госпитализация.
— Сотрудники ПДН проводят проверку. Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в УМВД по Ярославской области.
Сейчас мы уточняем все обстоятельства произошедшего.
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