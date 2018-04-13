В Ярославле ученик четвёртого класса порезал пятиклассника

Между учениками одной из брагинских школ произошёл серьёзный конфликт. И не просто конфликт или драка, а поножовщина. Один из учеников четвёртого класса порезал пятиклассника. Дети повздорили не в самой школе, а на территории за ней. Как стало известно, ранение было непроникающим, но ребёнку потребовалась госпитализация.

— Сотрудники ПДН проводят проверку. Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в УМВД по Ярославской области

Сейчас мы уточняем все обстоятельства произошедшего.