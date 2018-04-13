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Число поданных иностранцами заявок на признание их образования в РФ выросло на 10% в январе-марте
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Число поданных иностранцами заявок на признание их образования в РФ выросло на 10% в январе-марте 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Число заявок от иностранцев на признание их образования в России по итогам января-марта выросло на 10% — до 1,8 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отмечает рост заявлений на процедуру признания иностранного образования и иностранной квалификации от дипломированных специалистов иностранных государств (обладателей дипломов о высшем образовании, среднем профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании). В частности, по итогам I квартала 2018 г. число заявлений выросло почти на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило более 1 тыс. 800 обращений», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что подтвердить иностранное образование или квалификацию может любой желающий, который собирается учиться или работать в России.
«Вместе с тем отмечается и рост заявлений на процедуру признания иностранного образования или иностранной квалификации, подаваемых в электронной форме. Посредством, в том числе активного использования онлайн-сервиса, свидетельство о признании иностранного образования или иностранной квалификации в I квартале 2018 г. оформили свыше 3 тыс. человек. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 г.», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что из всех поданных заявок успешно прошли процедуру признания иностранного образования или квалификации 85%.
Подать соответствующую заявку на признание иностранного образования или квалификации можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг и сайт Главэкспертцентра, контент которого представлен на четырех языках. На сайте Главэкспертцентра можно провести экспресс-оценку иностранного документа об образовании, подать заявление на признание в электронном виде, получить информацию о процедуре признания, действующих международных соглашениях и иных документах в этой сфере.
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