«Отработали без происшествий»: в школе, из которой увезли в больницу 12 детей, возобновили занятия

В пятницу, 13 апреля, после недельного перерыва возобновились занятия в арсинской школе Нагайбакского района, из которой в минувшую пятницу срочно госпитализировали 12 детей. Решение накануне принял специальный штаб под руководством главы муниципалитета Виталия Гайсина, сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Следственный комитет не стал возражать, поэтому занятия решили возобновить с 13 апреля, — уточнил Виталий Гайсин. — Медицинские работники должны контролировать состояние здоровья учащихся и педагогов.

В школе в конце первого учебного дня рассказали, что он прошёл в штатном режиме.

— Сегодня отработали без происшествий, — рассказали корреспонденту 74.ru в арсинской СОШ.

Участники штаба также приняли решение засыпать школьный подвал, который ежегодно топит грунтовыми водами. Летом отремонтируют спортзал и перенесут в него все массовые мероприятия из рекреации, в которой произошло ЧП. Кроме того, в течение месяца райотдел образования должен проверить систему вентиляции в школе и определиться с её ремонтом.

Детям резко стало плохо на утренней линейке 6 апреля. Прямо в школе в обморок упали три ребёнка. Затем стали поступать жалобы ещё от 12 детей и троих взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезоточивость. В больнице у них взяли общий анализ крови.

По данным Роспотребнадзора, у четверых детей обнаружили ОРВИ и фарингит, у других никаких инфекционных заболеваний не выявили. До выяснения причин отравления школу закрыли.

По факту инцидента в арсинской школе Следственный комитет расследует уголовное дело о халатности. Прокуратура ведёт проверку.