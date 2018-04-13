«Отработали без происшествий»: в школе, из которой увезли в больницу 12 детей, возобновили занятия 

В пятницу, 13 апреля, после недельного перерыва возобновились занятия в арсинской школе Нагайбакского района, из которой в минувшую пятницу срочно госпитализировали 12 детей. Решение накануне принял специальный штаб под руководством главы муниципалитета Виталия Гайсина, сообщили в пресс-службе райадминистрации.
— Следственный комитет не стал возражать, поэтому занятия решили возобновить с 13 апреля, — уточнил Виталий Гайсин. — Медицинские работники должны контролировать состояние здоровья учащихся и педагогов.
В школе в конце первого учебного дня рассказали, что он прошёл в штатном режиме.
— Сегодня отработали без происшествий, — рассказали корреспонденту 74.ru в арсинской СОШ.
Участники штаба также приняли решение засыпать школьный подвал, который ежегодно топит грунтовыми водами. Летом отремонтируют спортзал и перенесут в него все массовые мероприятия из рекреации, в которой произошло ЧП. Кроме того, в течение месяца райотдел образования должен проверить систему вентиляции в школе и определиться с её ремонтом.
Детям резко стало плохо на утренней линейке 6 апреля. Прямо в школе в обморок упали три ребёнка. Затем стали поступать жалобы ещё от 12 детей и троих взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезоточивость. В больнице у них взяли общий анализ крови.
По данным Роспотребнадзора, у четверых детей обнаружили ОРВИ и фарингит, у других никаких инфекционных заболеваний не выявили. До выяснения причин отравления школу закрыли.
По факту инцидента в арсинской школе Следственный комитет расследует уголовное дело о халатности. Прокуратура ведёт проверку.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора за несколько дней взяли больше 300 проб воды, воздуха и микроклимата в школе, но ничего подозрительного не нашли. Основной версией стало отсутствие системы вентиляции в помещении, где проходила линейка.