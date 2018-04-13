Пройти тест на профориентацию можно на сайте школы №1095

На официальном сайте государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1095» появился тест на профориентацию. Об этом сообщает сайт школы.

«Уважаемые участники образовательных отношений! По Вашему запросу на сайте ГБОУ Школа № 1095 размещена ссылка на тесты по профориентации. Онлайн-тесты помогут Вам понять, кем стать в будущем, и определить профессиональную сферу», — говорится в сообщении.

Напомним, тест помогает ответить на вопрос «В какой профессии я смогу добиться максимального успеха?». «Профориентация» исследует личностные и профессиональные особенности и после прохождения выдает результат. (ео)