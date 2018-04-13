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Пройти тест на профориентацию можно на сайте школы №1095
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Пройти тест на профориентацию можно на сайте школы №1095 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
На официальном сайте государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1095» появился тест на профориентацию. Об этом сообщает сайт школы.
«Уважаемые участники образовательных отношений! По Вашему запросу на сайте ГБОУ Школа № 1095 размещена ссылка на тесты по профориентации. Онлайн-тесты помогут Вам понять, кем стать в будущем, и определить профессиональную сферу», — говорится в сообщении.
Напомним, тест помогает ответить на вопрос «В какой профессии я смогу добиться максимального успеха?». «Профориентация» исследует личностные и профессиональные особенности и после прохождения выдает результат. (ео)
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