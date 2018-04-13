В восьми школах Орла карантин

Орловской области значительно выросло количество жителей, пораженных гриппом и иными вирусными респираторными заболеваниями. Эпидпорог превышен на 18,1%, сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на управление Роспотребнадзора

В релизе уточняется, что доля вирусов гриппа в положительных находках респираторных вирусов составляет более 90%. На сегодняшний день на карантин закрыты некоторые классы в 8 общеобразовательных школах Орла.

Напомним, первая волна карантина по гриппу и ОРВИ пришлась на февраль. Тогда были проведены ограничительные мероприятия в 41 школе. Тогда из-за карантина 9705 детей не посещали занятия, что составляло 13% от общего числа учащихся региона.