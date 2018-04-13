Ещё
В восьми школах Орла карантин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В восьми школах Орла карантин 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области значительно выросло количество жителей, пораженных гриппом и иными вирусными респираторными заболеваниями. Эпидпорог превышен на 18,1%, сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
В релизе уточняется, что доля вирусов гриппа в положительных находках респираторных вирусов составляет более 90%. На сегодняшний день на карантин закрыты некоторые классы в 8 общеобразовательных школах Орла.
Напомним, первая волна карантина по гриппу и ОРВИ пришлась на февраль. Тогда были проведены ограничительные мероприятия в 41 школе. Тогда из-за карантина 9705 детей не посещали занятия, что составляло 13% от общего числа учащихся региона.
Сообщение В восьми школах Орла карантин появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области завершается досрочная волна ЕГЭ Детская школа искусств Орла отметит юбилей концертом Чистые реки: орловские учителя расскажут школьникам о воде России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски289
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец170
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля117
Пескова спросили о будущем Лаврова36
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение