Ученики школы № 1243 побывали в Калининграде 

Ребята из 8 «И» класса вместе с учителем географии Даниилом Олеговичем Перхуловым совершили увлекательное путешествие в самый западный регион нашей страны — Калининградскую область.
Участники поездки посетили основные места Калининграда (бывший Кенигсберг), съездили на Куршскую косу, побывали на янтарном карьере. Во время путешествия мальчишки и девчонки вели полевые дневники, куда записывали свои впечатления. Также ребята и учитель снимали самые интересные моменты путешествия. В итоге ребята и учитель географии Д. О. Перхулов создали фильм «Такая разная Россия. Калининград».