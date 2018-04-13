Ещё
Ученики школы № 1243 побывали в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики школы № 1243 побывали в Калининграде 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Ребята из 8 «И» класса вместе с учителем географии Даниилом Олеговичем Перхуловым совершили увлекательное путешествие в самый западный регион нашей страны — Калининградскую область.
Участники поездки посетили основные места Калининграда (бывший Кенигсберг), съездили на Куршскую косу, побывали на янтарном карьере. Во время путешествия мальчишки и девчонки вели полевые дневники, куда записывали свои впечатления. Также ребята и учитель снимали самые интересные моменты путешествия. В итоге ребята и учитель географии Д. О. Перхулов создали фильм «Такая разная Россия. Калининград».
Коньково: последние новости
Ученики и педагоги школы № 17 приняли участие в работе научно-практической конференции «Наука для жизни» В школе № 170 провели «Музыкальный марафон» Родители адаптируются к школе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски277
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец170
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля117
Пескова спросили о будущем Лаврова38
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение