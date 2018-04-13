Крупнейший вуз Урала запустит проектные формы обучения для выполнения запросов предприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ , 13 апреля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) впервые в этом году начнет внедрение с первого курса новых форм обучения, предполагающих выполнение конкретных проектов для предприятий и учреждений. Первыми в эксперименте примут участие студенты IT-направлений, сообщил в пятницу ректор вуза Виктор Кокшаров на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Наша главная задача — сделать процесс обучения в университете все более практико-ориентированным, и мы сейчас переходим к масштабному эксперименту по внедрению проектных форм обучения, начиная с первого курса, когда студенты объединяются в проектные команды и выполняют проекты для реальных предприятий и социальных учреждений. Эти проекты по уровню сложности будут возрастать от первого до выпускного курса", — сказал он.

Швейцарии, Италии, Германии, По словам Кокшарова, осенью текущего года эксперимент начнется для студентов IT-направлений. «Спрос на этих специалистов очень большой, как раз у нас в вузе начались межвузовские соревнования с международным участием RuCTF, это так называемые соревнования антихакеров: 26 команд из семи стран мира, в том числе из США Австрии . Уже в следующем учебном году — 2019-2020 гг. — мы распространим эксперимент и на другие институты», — уточнил ректор.

Он отметил, что установлению более тесных контактов с работодателями также способствует олимпиада для студентов «Я — профессионал», которая впервые прошла в рамках федерального проекта " Россия — страна возможностей". «Со следующего года она будет еще более массовой, и будет уже не 27 направлений, а 50. Четыре направления закреплены за УрФУ, помимо тех, что были в этом году: „Строительство“ и „Материаловедение“, мы еще возьмем на себя „Радиотехнику“ и „Программную инженерию“, — пояснил Кокшаров.

В УрФУ обучается около 50 тыс. студентов дневного и заочного отделений. Вуз предлагает около 400 направлений и специальностей по гуманитарным, инженерным, естественным и социальным наукам, математике и информатике, экономике и управлению.