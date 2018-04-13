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Крупнейший вуз Урала запустит проектные формы обучения для выполнения запросов предприятий
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Крупнейший вуз Урала запустит проектные формы обучения для выполнения запросов предприятий 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) впервые в этом году начнет внедрение с первого курса новых форм обучения, предполагающих выполнение конкретных проектов для предприятий и учреждений. Первыми в эксперименте примут участие студенты IT-направлений, сообщил в пятницу ректор вуза Виктор Кокшаров на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
"Наша главная задача — сделать процесс обучения в университете все более практико-ориентированным, и мы сейчас переходим к масштабному эксперименту по внедрению проектных форм обучения, начиная с первого курса, когда студенты объединяются в проектные команды и выполняют проекты для реальных предприятий и социальных учреждений. Эти проекты по уровню сложности будут возрастать от первого до выпускного курса", — сказал он.
По словам Кокшарова, осенью текущего года эксперимент начнется для студентов IT-направлений. «Спрос на этих специалистов очень большой, как раз у нас в вузе начались межвузовские соревнования с международным участием RuCTF, это так называемые соревнования антихакеров: 26 команд из семи стран мира, в том числе из США, Швейцарии, Италии, Германии, Австрии. Уже в следующем учебном году — 2019-2020 гг. — мы распространим эксперимент и на другие институты», — уточнил ректор.
Он отметил, что установлению более тесных контактов с работодателями также способствует олимпиада для студентов «Я — профессионал», которая впервые прошла в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей". «Со следующего года она будет еще более массовой, и будет уже не 27 направлений, а 50. Четыре направления закреплены за УрФУ, помимо тех, что были в этом году: „Строительство“ и „Материаловедение“, мы еще возьмем на себя „Радиотехнику“ и „Программную инженерию“, — пояснил Кокшаров.
В УрФУ обучается около 50 тыс. студентов дневного и заочного отделений. Вуз предлагает около 400 направлений и специальностей по гуманитарным, инженерным, естественным и социальным наукам, математике и информатике, экономике и управлению.
Олимпиада „Я — профессионал“ является частью открытой платформы „Россия — страна возможностей“, реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.
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