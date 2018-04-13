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«Не стала работать в Перми»: актрису «Реальных пацанов» обязали оплатить учебу в институте культуры
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«Не стала работать в Перми»: актрису «Реальных пацанов» обязали оплатить учебу в институте культуры 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
На этой неделе суд Индустриального района Перми обязал актрису сериала «Реальные пацаны» Дарью Шелест компенсировать институту культуры деньги, затраченные на ее обучение. Что привело к судебному разбирательству между вузом и бывшей студенткой, рассказали в пресс-службе ПГИК.
— Дарья Шелест поступила в институт на актерское отделение по целевому набору, ее образование оплачивалось из бюджета края. После окончания она должна была поступить на работу в учреждение культуры по выбору профильного министерства, — сообщили в вузе. — Но Шелест не доучилась, и не стала работать в Перми, то есть не выполнила условия договора.
Дарья Шелест не стала комментировать ситуацию, ограничившись фразой «Совсем ничего интересного не происходит в городе П?».
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