«Не стала работать в Перми»: актрису «Реальных пацанов» обязали оплатить учебу в институте культуры

На этой неделе суд Индустриального района Перми обязал актрису сериала «Реальные пацаны» Дарью Шелест компенсировать институту культуры деньги, затраченные на ее обучение. Что привело к судебному разбирательству между вузом и бывшей студенткой, рассказали в пресс-службе ПГИК.

— Дарья Шелест поступила в институт на актерское отделение по целевому набору, ее образование оплачивалось из бюджета края. После окончания она должна была поступить на работу в учреждение культуры по выбору профильного министерства, — сообщили в вузе. — Но Шелест не доучилась, и не стала работать в Перми, то есть не выполнила условия договора.

Дарья Шелест не стала комментировать ситуацию, ограничившись фразой «Совсем ничего интересного не происходит в городе П?».