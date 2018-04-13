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В Обручевском районе прошла открытая лекция
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В Обручевском районе прошла открытая лекция 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В Геологоразведочном университете рассмотрели реализацию и защиту прав недропользователей.
Заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат юридических наук, кандидат технических наук, доцент кафедры права Института экономико-правовых основ недропользования МГРИ-РГГРУ Александр Михайлович Волков уделил внимание практике решения конфликтов и споров частных субъектов (природопользователей, недропользователей) с государственными органами. Состоялось живое общение с аудиторией в формате диалога. Подобные встречи способствуют популяризации правовых знаний среди различных категорий слушателей, в том числе среди обучающихся и специалистов в области недропользования.
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