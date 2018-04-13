В школе № 113 прошел День открытых дверей

11 апреля в корпусе № 4 школы № 113 был проведен традиционный День открытых дверей. Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.

В физкультурном зале Д. Ш. Картакаева с детьми старшей группы провела занятие «Веселые старты». Потом родителей и учеников пригласили в музыкальный зал на «Весенние посиделки» (организовала праздник Е. В. Желобецкая, кружок «Родничок»). С концертной программой на празднике выступили участники кружка «Росинка» (педагог М. В. Дранеева), а также ребята из кружков Топотушки", «Искорки» (педагог Н. А. Каширская). Также в честь Дня космонавтики в школе в этот день провели мастер-класс на космическую тему: «Летающая тарелка» (педагог К. В. Архипова.).