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В СЗАО ведется строительство 8 объектов образования
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В СЗАО ведется строительство 8 объектов образования 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Сегодня, 13 апреля в префектуре СЗАО состоялось совещание по подведению итогов недели. В ходе него заместитель префекта Михаил Галанин рассказал о строительстве школ, блоков начальных классов, а также детских дошкольных образовательных учреждений на территории округа в 2018-2019 гг.
— В настоящее время в стадии строительства находятся 8 объектов образования общей площадью более 53 тысяч кв.м. на 2870 мест, — сообщил Михаил Галанин.
Так, завершается строительство детского сада на 200 мест на ул. Маршала Новикова, дом 9 в районе Щукино. Почти на сто процентов готовы фасад и кровля, более чем наполовину сделаны внутренние и наружные инженерные сети.
К концу года к вводу планируются комбинированный блок начальных классов на 300 мест по адресу: ул. Воротынская, вл. 12, корп.3; учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 150 мест по адресу: Юровская, вл. 99, а также школа на 550 мест в районе Строгино (ул. Твардовского, вл. 2-14) и учебный корпус на 40  0 мест на ул. Исаковского, д. 29, корп.1.
Кроме того, за счет внебюджетных средств к концу 2020 года в СЗАО будут построены два детских сада в районах Хорошёво-Мневники и Митино и школа в Хорошёво-Мневниках на 550 мест.
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