15 лучших университетов мира в 2018 году 

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Эксперты RUR World University Rankings опубликовали новый ежегодный рейтинг лучших университетов мира.
В рамках исследования оценивались 761 ведущих учебных заведений мира по 20 индикаторам, входящим в 4 группы деятельности университетом: обучение, исследовательская работа, международное разнообразие и финансовая устойчивость.
Ниже представляем 15 лучших университетов в 2018 году. 1. Гарвардский университет
Баллы: 100.000 Страна: США
Гарвардский университет — один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс.
75 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.
Гарвардский университет занимает первое место в стране по числу миллиардеров среди выпускников, а его библиотека — крупнейшая академическая в США и третья по величине в стране.
Гарвард входит в группу элитных американских университетов — Лигу плюща. 2. Чикагский университет
Баллы: 98.749 Страна: США Чикагский университет— частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 г.
Университет является одним из наиболее известных и престижных высших учебных заведений благодаря своей влиятельности в сферах науки, общества и политики.
Университет включает в себя колледж, различные аспирантуры, междисциплинарные комитеты, 6 институтов профессионального обучения и институт непрерывного образования.
Помимо гуманитарных и естественных наук университет хорошо известен своими институтами профессионального образования, в том числе: Медицинская школа им. Прицкера, Школа бизнеса им. Бута, Институт права, Школа управления социальных услуг, Школа государственной политики им. Харриса и Духовная семинария. 3. Калифорнийский технологический институт
Баллы: 98.283 Страна: США Калифорнийский технологический институт — частный исследовательский университет, расположенный в городе Пасадина в штате Калифорния, один из ведущих университетов в США и один из двух самых важных, наряду с Массачусетским технологическим институтом, специализирующихся в точных науках и инженерии.
Ему также принадлежит лаборатория реактивного движения, которая запускает большую часть автоматических космических аппаратов НАСА.
С институтом так или иначе связан 31 лауреат Нобелевской премии. Из них 17 выпускников и 18 профессоров. 4. Имперский колледж Лондона
Баллы: 97.668 Страна: Великобритания
С 1907 по 2007 гг. Имперский колледж входил в состав Лондонского университета. Отделение колледжа в самостоятельное учреждение было приурочено к столетию его основания и произошло 8 июля 2007 г.
Имперский колледж входит в «золотой треугольник», представляющий собой группу самых элитных британских университетов также включающий в себя Оксфордский и Кембриджский университеты.
Традиционно включается в списки самых престижных высших учебных заведений. 5. Стэнфордский университет
Баллы: 96.919 Страна: США Стэнфордский университет— частный университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Альто (60 км южнее Сан-Франциско).
Преподавание ведется на многих факультетах, среди которых юридический, медицинский, технический, музыкальный и другие.
В структуру входят также различные школы (как Стэнфордская высшая школа бизнеса) и научно-исследовательские центры (как CCRMA).
Университет располагается в Кремниевой долине. Его выпускники основали такие компании, как Hewlett-Packard, Electronic Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Cisco Systems, Silicon Graphics и Google. 6. Массачусетский технологический институт
Баллы: 96.790 Страна: США Массачусетский технологический институт — университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США.
МИТ занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, является новатором в областях робототехники и искусственного интеллекта, а его образовательные инженерные программы, программы в сфере информационных технологий, экономики, физики, химии и математики изданием U. S. News & World Report, известным своей системой ранжирования национальных университетов, из года в год признаются лучшими в стране.
Институт также известен во многих других областях, включая менеджмент, экономику, лингвистику, политические науки и философию. 7. Колумбийский университет
Баллы: 95.544 Страна: США Колумбийский университет — частный исследовательский университет в Нью-Йорке, один из известнейших и престижнейших университетов США, входит в элитную Лигу плюща.
Среди известных выпускников университета пять так называемых отцов-основателей США, 29 лауреатов премии «Оскар», 29 глав государств (включая трех президентов США), девять судей Верховного суда США.
В университете учились, преподавали или занимались научно-исследовательской деятельностью 104 нобелевских лауреата.
Школой журналистики Колумбийского университета присуждается одна из самых престижных премий в области журналистики — Пулитцеровская премия.
Более 100 выпускников университета стали ее лауреатами. 8. Северо-западный университет
Баллы: 95.447 Страна: США Северо-Западный университет — частный исследовательский американский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс. Является одним из старейших университетов в штате Иллинойс.
Северо-Западный университет является крупнейшим университетом в США. Университет является членом-основателем конференции «большой десятки» и остаётся единственным частным университетом среди участников конференции. 9. Принстонский университет
Баллы: 94.999 Страна: США Принстонский университет — частный исследовательский университет, один из старейших и известнейших университетов в США. Является одним из самых престижных вузов страны.
Университет является одним из восьми университетов Лиги плюща и одним из девяти колониальных колледжей, основанных до Американской революции.
Принстонский университет предоставляет дипломы бакалавра и магистра в областях естественных, гуманитарных, общественных и технических наук.
Университет не располагает школами медицины, права, бизнеса и богословия, однако предлагает профессиональные степени в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона, в Школе инженерных и прикладных наук, а также в Школе архитектуры. 10. Кембриджский университет
Баллы: 94.694 Страна: Великобритания
Кембриджский университет — университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране.
Учебная и научная работа студентов и аспирантов организована в шести так называемых «школах» университета.
Каждая «школа» административно — тематическая (проблемная) группа из нескольких факультетов (совокупность кафедр), научно-исследовательских институтов, лабораторий и тому подобного.
Среди людей, так или иначе связанных с Кембриджским университетом, 88 нобелевских лауреатов — по этому показателю он занимает одно из первых мест среди высших учебных заведений мира. 11. Пенсильванский университет
Баллы: 94.521 Страна: США Пенсильванский университет — частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии, штат Пенсильвания, входит в элитную Лигу плюща. Основан в 1740 г. Бенджамином Франклином.
Пенсильванский университет — одно из старейших высших учебных заведений и первый университет в США, а также один из 9-и колониальных колледжей, основанных до подписания декларации независимости.
Среди выпускников университета — американский поэт Эзра Паунд, британский сатирик Эдвард Дженкинс, богатейший человек планеты Уоррен Баффетт, губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, многие члены Конгресса США, члены правительства, губернаторы штатов, мэры городов, послы, президенты компаний. 12. Оксфордский университет
Баллы: 94.226 Страна: Великобритания
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
Хотя точная дата основания университета неизвестна, есть сведения, что обучение там происходило уже в 1096 г.
Входит в группу «старинных университетов» Великобритании и Ирландии, а также в элитную группу «Рассел» лучших 24 университетов Великобритании.
Обучение платное. Оксфордский университет занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира. 13. Федеральная политехническая школа Лозанны
Баллы: 93.688 Страна: Швейцария
Федеральная политехническая школа Лозанны была основана в 1853 году под названием École Spéciale de Lausanne, и была присоединена как технический факультет к государственной академии в 1869 году.
Имеет статус технического университета с 1969 года и считается одним из самых престижных учебных заведений Европы. Часто его сравнивают с Mассачусетским технологическим институтом в США.
Для начала обучения в бакалавриате, в отличие от магистратуры и докторантуры, не требуются вступительные экзамены, достаточно иметь свидетельство о полном среднем образовании (например швейцарскую матуру или немецкий абитур). 14. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха
Баллы: 93.504 Страна: Швейцария
Высшая техническая школа в Цюрихе была основана 16 октября 1855 г. и является не только самым престижным вузом Швейцарии, но и неизменно входит в число лучших университетов мира.
Среди выпускников и профессоров университета 21 лауреат Нобелевской премии, наиболее известным из которых является Альберт Эйнштейн, получивший премию по физике в 1921 г. 15. Политехническая школа
Баллы: 93.499 Страна: Франция
Политехническая школа — знаменитая высшая школа для подготовки инженеров, основанная французскими учеными Гаспаром Монжем и Лазаром Карно в 1794 г.
В Политехнической школе разделяют три программы обучения: инженерный цикл, магистратура и аспирантура.