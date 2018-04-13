15 лучших университетов мира в 2018 году

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Эксперты RUR World University Rankings опубликовали новый ежегодный рейтинг лучших университетов мира.

В рамках исследования оценивались 761 ведущих учебных заведений мира по 20 индикаторам, входящим в 4 группы деятельности университетом: обучение, исследовательская работа, международное разнообразие и финансовая устойчивость.

Ниже представляем 15 лучших университетов в 2018 году. 1. Гарвардский университет

Гарвардский университет — один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс.

75 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.

Гарвардский университет занимает первое место в стране по числу миллиардеров среди выпускников, а его библиотека — крупнейшая академическая в США и третья по величине в стране.

Гарвард входит в группу элитных американских университетов — Лигу плюща. 2. Чикагский университет

Баллы: 98.749 Страна: США Чикагский университет— частный исследовательский университет в городе Чикаго , штат Иллинойс, США, основанный в 1890 г.

Университет является одним из наиболее известных и престижных высших учебных заведений благодаря своей влиятельности в сферах науки, общества и политики.

Университет включает в себя колледж, различные аспирантуры, междисциплинарные комитеты, 6 институтов профессионального обучения и институт непрерывного образования.

Помимо гуманитарных и естественных наук университет хорошо известен своими институтами профессионального образования, в том числе: Медицинская школа им. Прицкера, Школа бизнеса им. Бута, Институт права, Школа управления социальных услуг, Школа государственной политики им. Харриса и Духовная семинария. 3. Калифорнийский технологический институт

Баллы: 98.283 Страна: США Калифорнийский технологический институт — частный исследовательский университет, расположенный в городе Пасадина в штате Калифорния, один из ведущих университетов в США и один из двух самых важных, наряду с Массачусетским технологическим институтом, специализирующихся в точных науках и инженерии.

Ему также принадлежит лаборатория реактивного движения, которая запускает большую часть автоматических космических аппаратов НАСА

С институтом так или иначе связан 31 лауреат Нобелевской премии. Из них 17 выпускников и 18 профессоров. 4. Имперский колледж Лондона

С 1907 по 2007 гг. Имперский колледж входил в состав Лондонского университета. Отделение колледжа в самостоятельное учреждение было приурочено к столетию его основания и произошло 8 июля 2007 г.

Имперский колледж входит в «золотой треугольник», представляющий собой группу самых элитных британских университетов также включающий в себя Оксфордский и Кембриджский университеты.

Традиционно включается в списки самых престижных высших учебных заведений. 5. Стэнфордский университет

Баллы: 96.919 Страна: США Стэнфордский университет— частный университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Альто (60 км южнее Сан-Франциско ).

Преподавание ведется на многих факультетах, среди которых юридический, медицинский, технический, музыкальный и другие.

В структуру входят также различные школы (как Стэнфордская высшая школа бизнеса) и научно-исследовательские центры (как CCRMA).

Университет располагается в Кремниевой долине. Его выпускники основали такие компании, как Hewlett-Packard, Electronic Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo !, Cisco Systems , Silicon Graphics и Google . 6. Массачусетский технологический институт

Баллы: 96.790 Страна: США Массачусетский технологический институт — университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США.

МИТ занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, является новатором в областях робототехники и искусственного интеллекта, а его образовательные инженерные программы, программы в сфере информационных технологий, экономики, физики, химии и математики изданием U. S. News & World Report, известным своей системой ранжирования национальных университетов, из года в год признаются лучшими в стране.

Институт также известен во многих других областях, включая менеджмент, экономику, лингвистику, политические науки и философию. 7. Колумбийский университет

Баллы: 95.544 Страна: США Колумбийский университет — частный исследовательский университет в Нью-Йорке , один из известнейших и престижнейших университетов США, входит в элитную Лигу плюща.

Среди известных выпускников университета пять так называемых отцов-основателей США, 29 лауреатов премии «Оскар», 29 глав государств (включая трех президентов США), девять судей Верховного суда США.

В университете учились, преподавали или занимались научно-исследовательской деятельностью 104 нобелевских лауреата.

Школой журналистики Колумбийского университета присуждается одна из самых престижных премий в области журналистики — Пулитцеровская премия.

Более 100 выпускников университета стали ее лауреатами. 8. Северо-западный университет

Баллы: 95.447 Страна: США Северо-Западный университет — частный исследовательский американский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс. Является одним из старейших университетов в штате Иллинойс.

Северо-Западный университет является крупнейшим университетом в США. Университет является членом-основателем конференции «большой десятки» и остаётся единственным частным университетом среди участников конференции. 9. Принстонский университет

Баллы: 94.999 Страна: США Принстонский университет — частный исследовательский университет, один из старейших и известнейших университетов в США. Является одним из самых престижных вузов страны.

Университет является одним из восьми университетов Лиги плюща и одним из девяти колониальных колледжей, основанных до Американской революции.

Принстонский университет предоставляет дипломы бакалавра и магистра в областях естественных, гуманитарных, общественных и технических наук.

Университет не располагает школами медицины, права, бизнеса и богословия, однако предлагает профессиональные степени в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона, в Школе инженерных и прикладных наук, а также в Школе архитектуры. 10. Кембриджский университет

Баллы: 94.694 Страна: Великобритания

Кембриджский университет — университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране.

Учебная и научная работа студентов и аспирантов организована в шести так называемых «школах» университета.

Каждая «школа» административно — тематическая (проблемная) группа из нескольких факультетов (совокупность кафедр), научно-исследовательских институтов, лабораторий и тому подобного.

Среди людей, так или иначе связанных с Кембриджским университетом, 88 нобелевских лауреатов — по этому показателю он занимает одно из первых мест среди высших учебных заведений мира. 11. Пенсильванский университет

Баллы: 94.521 Страна: США Пенсильванский университет — частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии, штат Пенсильвания, входит в элитную Лигу плюща. Основан в 1740 г. Бенджамином Франклином

Пенсильванский университет — одно из старейших высших учебных заведений и первый университет в США, а также один из 9-и колониальных колледжей, основанных до подписания декларации независимости.

Среди выпускников университета — американский поэт Эзра Паунд, британский сатирик Эдвард Дженкинс, богатейший человек планеты Уоррен Баффетт , губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, многие члены Конгресса США , члены правительства, губернаторы штатов, мэры городов, послы, президенты компаний. 12. Оксфордский университет

Баллы: 94.226 Страна: Великобритания

Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.

Хотя точная дата основания университета неизвестна, есть сведения, что обучение там происходило уже в 1096 г.

Входит в группу «старинных университетов» Великобритании и Ирландии , а также в элитную группу «Рассел» лучших 24 университетов Великобритании.

Обучение платное. Оксфордский университет занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира. 13. Федеральная политехническая школа Лозанны

Федеральная политехническая школа Лозанны была основана в 1853 году под названием École Spéciale de Lausanne, и была присоединена как технический факультет к государственной академии в 1869 году.

Имеет статус технического университета с 1969 года и считается одним из самых престижных учебных заведений Европы. Часто его сравнивают с Mассачусетским технологическим институтом в США.

Для начала обучения в бакалавриате, в отличие от магистратуры и докторантуры, не требуются вступительные экзамены, достаточно иметь свидетельство о полном среднем образовании (например швейцарскую матуру или немецкий абитур). 14. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Баллы: 93.504 Страна: Швейцария

Высшая техническая школа в Цюрихе была основана 16 октября 1855 г. и является не только самым престижным вузом Швейцарии, но и неизменно входит в число лучших университетов мира.

Среди выпускников и профессоров университета 21 лауреат Нобелевской премии, наиболее известным из которых является Альберт Эйнштейн , получивший премию по физике в 1921 г. 15. Политехническая школа

Политехническая школа — знаменитая высшая школа для подготовки инженеров, основанная французскими учеными Гаспаром Монжем и Лазаром Карно в 1794 г.

В Политехнической школе разделяют три программы обучения: инженерный цикл, магистратура и аспирантура.