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Учитель создал «бойцовский клуб» ради дружбы со школьниками и угодил под суд
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Учитель создал «бойцовский клуб» ради дружбы со школьниками и угодил под суд 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Учителя средней школы американского штата Коннектикут обвинили в управлении подростковым «бойцовским клубом», передает телеканал Fox News.
Как сообщается, учитель замены Райан Фиш был свидетелем по меньшей мере трех боев, которые прошли в октябре 2017 года. В них участвовали мальчики-подростки 14-16 лет.
«Я правда идиот, хотел так с ними подружиться. Мне очень жаль, я просто хотел стать ближе к детям. Я думал, они просто баловались», — передавало ранее его слова Hartford Courant.
В день, когда о ситуации стало известно руководству школы, Фиш объяснил драки тем, что «мальчишки есть мальчишки». Как сообщил полицейским директор, учитель был уволен сразу же.
В время расследования один из учеников рассказал, что подозреваемый на уроках делился с ними своим опытом употребления марихуаны и разрешал рисовать на классной доске мужские половые органы.
Полицейские заинтересовались Фишем лишь в декабре, когда ученик пожаловался социальному работнику, что его побили и обокрали в школе. В дирекции пояснили, что не стали придавать дело огласке, так как считалось, что произошедшая в октябре драка — единичный случай.
Мужчину арестовали в четверг, 12 апреля. До суда, который состоится 8 мая его выпустили под подписку о не выезде и залог в 75 тысяч долларов.
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