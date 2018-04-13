Учитель создал «бойцовский клуб» ради дружбы со школьниками и угодил под суд

Учителя средней школы американского штата Коннектикут обвинили в управлении подростковым «бойцовским клубом», передает телеканал Fox News

Как сообщается, учитель замены Райан Фиш был свидетелем по меньшей мере трех боев, которые прошли в октябре 2017 года. В них участвовали мальчики-подростки 14-16 лет.

«Я правда идиот, хотел так с ними подружиться. Мне очень жаль, я просто хотел стать ближе к детям. Я думал, они просто баловались», — передавало ранее его слова Hartford Courant.

В день, когда о ситуации стало известно руководству школы, Фиш объяснил драки тем, что «мальчишки есть мальчишки». Как сообщил полицейским директор, учитель был уволен сразу же.

В время расследования один из учеников рассказал, что подозреваемый на уроках делился с ними своим опытом употребления марихуаны и разрешал рисовать на классной доске мужские половые органы.

Полицейские заинтересовались Фишем лишь в декабре, когда ученик пожаловался социальному работнику, что его побили и обокрали в школе. В дирекции пояснили, что не стали придавать дело огласке, так как считалось, что произошедшая в октябре драка — единичный случай.

Мужчину арестовали в четверг, 12 апреля. До суда, который состоится 8 мая его выпустили под подписку о не выезде и залог в 75 тысяч долларов.