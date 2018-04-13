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Отбор на образовательный интенсив от Университета НТИ «20.35» «Остров 10-21»
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Отбор на образовательный интенсив от Университета НТИ «20.35» «Остров 10-21» 

Индикатор 38 минут назад
Фото: Индикатор
«Остров 10-21» — первый в России масштабный эксперимент по формированию эффективного образовательного пространства, соответствующего требованиям перехода к цифровой экономике. Любой гражданин России старше 15 лет может подать заявку и поучаствовать в нем. Сделть можно на сайте проекта.
В образовательном интенсиве смогут принять участие технологические предприниматели, менеджеры, инженеры, сотрудники госкорпораций, технологических компаний, преподаватели вузов, студенты, талантливые школьники, прошедшие сеть «Кванториумов» или программы в «Сириусе», чиновники, которые отвечают за развитие и поддержку проектов Национальной технологической инициативы в регионах. Образовательные программы для каждого из участников будут составлены индивидуально по результатам тестирования. После обучения им выдадут электронное резюме — аналог обычного диплома об образовании.
Для отбора необходимо пройти двухэтапное тестирование Первый этап продлится с 12 апреля по 12 мая, второй — с 12 по 26 мая. Помимо классического тестирования претенденты смогут принять участие в стратегической игре. Попасть в проект, не проходя тестирование, можно также решив одну или несколько «невозможных задач», опубликованных на сайте.
Само мероприятие пройдет с 10 по 21 июля на базе Дальневосточного федерального университета, в его кампусе на острове Русский. Принять участие в нем смогут более 1000 человек. Вступительный взнос для прошедших отбор составит 35000 рублей. Если у участника нет возможности заплатить такой взнос, можно будет подать заявку на грант и, в случае успеха, пройти курс бесплатно.
Организатор интенсива — Университет Национальной технологической инициативы. Партнеры и учредители Университета — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Российская венчурная компания (РВК) .
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