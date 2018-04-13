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День открытых дверей состоится в МИИТ
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День открытых дверей состоится в МИИТ 

Управа района Марьина роща 36 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
В Российском университете транспорта состоится очередной день открытых дверей. Абитуриентов и их родителей ждут в субботу, 14 апреля.
— Гости смогут встретиться с руководством институтов и приемной комиссии, получить информацию по каждой специальности и направлению подготовки, а также проконсультироваться по вопросам поступления, — сообщили в учебном заведении.
Отмечается, что мероприятие будет проводиться в различных корпусах в зависимости от факультета и специальности. Информацию о месте проведения дня открытых дверей можно уточнить здесь. (то)
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