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В Пермском крае сотрудники полиции провели профилактическую работу с детьми
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В Пермском крае сотрудники полиции провели профилактическую работу с детьми 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России ‒ 2018» в одной из школ г. Чернушки прошли профилактические классные часы. Цель мероприятия ‒ предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, профилактика употребления психоактивных веществ.
Сотрудники полиции побеседовали с учащимися о недопустимости употребления алкоголя и наркотиков, а также о последствиях, которые влекут за собой эти пагубные пристрастия. Школьники были проинформированы об административной, уголовной и гражданской ответственности, к которым может быть привлечен подросток за осуществление той или иной противоправной деятельности.
Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних рассказала ученикам о правилах поведения в общественных местах и образовательных учреждениях, необходимости соблюдать дисциплину и порядок в школе, а также предупредила их об опасности необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые впоследствии могут привести к совершению правонарушений, а также преступлений.
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