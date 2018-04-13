В детские школы искусств в Подмосковье можно будет записаться через интернет с 15 апреля

Жители Подмосковья смогут записать детей в школы искусств через портал государственных и муниципальных услуг Московской области и сайт дополнительного образования с 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры

«В рамках реализации приоритетного проекта правительства Московской области «Создание системы электронной записи в кружки и секции, мониторинг их загруженности» запись в организации дополнительного образования Московской области с 15 апреля 2018 года будет осуществляться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области и портале системы дополнительного образования Московской области», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Записаться в школу искусств или художественную школу можно по ссылкам https://uslugi.mosreg.ru и dop.mosreg.ru.

В материале напоминается, что в настоящее время в Московской области работают 208 учреждений в сфере дополнительного образования (детские школы искусств — 122, детские музыкальные школы — 61, художественные — 18, хоровые — 5, хореографические — 4). В них обучается 92 тысяч детей.