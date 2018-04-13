ВС РФ: вывеска со слоганом на собственном фасаде не считается рекламой

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса разместил на своем здании электронный щит с динамично сменяющимся текстом. Конструкция транслировала информацию о подготовительных курсах, названии ВУЗа, отображала контактную информацию, а также слоган: «Твой путь к успеху!».

Департамент информационной политики Приморского края усмотрел в цифровой вывеске признаки незаконного размещения рекламы на несогласованной щитовой установке. Учебному заведению было выдано предписание информацию удалить, а щит демонтировать. Экономисты обжаловали акт чиновников в суде.

Служители Фемиды установили, что спорная конструкция прикреплена к фасаду здания ВУЗа, в котором заведение непосредственно оказывает образовательные услуги. На установке размещена информация о программах университета, месте их реализации и номерах телефона. В указанных обстоятельствах суды не нашли оснований рассматривать светодинамический гаджет в качестве рекламы и применять к нему соответствующие нормативные требования.