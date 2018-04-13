Ещё
ВС РФ: вывеска со слоганом на собственном фасаде не считается рекламой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВС РФ: вывеска со слоганом на собственном фасаде не считается рекламой 

Время бухгалтера 48 минут назад
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса разместил на своем здании электронный щит с динамично сменяющимся текстом. Конструкция транслировала информацию о подготовительных курсах, названии ВУЗа, отображала контактную информацию, а также слоган: «Твой путь к успеху!».
Департамент информационной политики Приморского края усмотрел в цифровой вывеске признаки незаконного размещения рекламы на несогласованной щитовой установке. Учебному заведению было выдано предписание информацию удалить, а щит демонтировать. Экономисты обжаловали акт чиновников в суде.
Служители Фемиды установили, что спорная конструкция прикреплена к фасаду здания ВУЗа, в котором заведение непосредственно оказывает образовательные услуги. На установке размещена информация о программах университета, месте их реализации и номерах телефона. В указанных обстоятельствах суды не нашли оснований рассматривать светодинамический гаджет в качестве рекламы и применять к нему соответствующие нормативные требования.
Время бухгалтера: последние новости
Обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15 процентов Пришло время сдавать РСВ за первый квартал Срочно: Путин скорректировал Трудовой кодекс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»230
Рыбке настал конец31
Рыбке настал конец45
Москва решила ответить на санкции США183
Путин знает тайну главного оружия Трампа198
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:36
Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
Новости Москвы
20:49
Москвичей позвали на акцию «День добрых дел»
Новости Москвы
03:39
У водоемов установят предупреждающие знаки
Новости Москвы Общество
00:39
Школьникам Москвы предложат летние стажировки
Новости Москвы
00:31
Фрунзенскую набережную перекроют
Новости Москвы
02:32
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
03:06
В мае пройдет ежегодный мотопарад
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение