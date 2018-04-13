В Подмосковье запись в детские школы искусств открыта через интернет

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Запись в подмосковные школы искусств (ДШИ) будет осуществляться в электронном виде, говорится в сообщении регионального Минкульта right"C 15 апреля запись в подмосковные ДШИ будет осуществляться в электронном виде ", — сообщается в пресс-релиз ведомства. В нем добавляется, что запись в музыкальные и художественные школы, школы искусств осуществляется на портале государственных и муниципальных услуг Московской области и портале системы дополнительного образования Московской области по ссылкам https://uslugi.mosreg.ru и dop.mosreg.ru. В настоящее время в Московской области работают 208 учреждений в сфере дополнительного образования (детские школы искусств — 122, детские музыкальные школы — 61, художественные — 18, хоровые — 5, хореографические — 4). В них обучаются 92 тысячи детей.