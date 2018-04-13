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Учителя биологии и географии ознакомились с образовательными возможностями парка «Зарядье»
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Учителя биологии и географии ознакомились с образовательными возможностями парка «Зарядье» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Преподаватели гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма приняли участие в семинаре городского методического центра (ГМЦ) для учителей биологии и географии по теме «Использование современных медиакомплексов парка „Зарядье“ в проведении современного урока».
Гимназию № 45 представляли на мероприятии учителя биологии и географии отделения школы Винокурова 3Б. Участники семинара для учителей биологии и географии по теме «Использование современных медиакомплексов парка „Зарядье“ в проведении современного урока» узнали много интересного об образовательных и технических возможностях парка «Зарядья» и намерены использовать их в своей повседневной работе.
Твоя Газета: последние новости
Гимназия № 45 стала первой в России школой, авторизованной на все образовательные программы IB Преподаватель образовательного комплекса стал лауреатом конкурса «Учитель года Москвы 2018» В образовательном комплексе прошел круглый стол по вопросам инновационной программы развития
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