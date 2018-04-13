Учителя биологии и географии ознакомились с образовательными возможностями парка «Зарядье»

Преподаватели гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма приняли участие в семинаре городского методического центра (ГМЦ) для учителей биологии и географии по теме «Использование современных медиакомплексов парка „Зарядье“ в проведении современного урока».

Гимназию № 45 представляли на мероприятии учителя биологии и географии отделения школы Винокурова 3Б. Участники семинара для учителей биологии и географии по теме «Использование современных медиакомплексов парка „Зарядье“ в проведении современного урока» узнали много интересного об образовательных и технических возможностях парка «Зарядья» и намерены использовать их в своей повседневной работе.