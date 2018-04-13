Ученики школы № 1103 приняли участие в празднике «Отечества верные сыны» 

8 апреля Россия отмечала 100-летие со дня образования военных комиссариатов. В школе № 1103 прошёл концерт, посвящённый этому знаменательному дню.
Мальчишки и девчонки прочувствовали атмосферу торжественности и серьезности праздника. На концерте были гости из Черемушкинского военного комиссариата, Следственного комитета, прокуратуры ЮЗАО. В мероприятии, помимо учеников школы № 1103, приняли участие учащиеся других образовательных комплексов района Ясенево — № 1561, № 1532, № 1212. Ребята продемонстрировали не только строевые навыки, но и творческие способности: исполняли военно-патриотические песни, хореографические и инструментальные композиции.