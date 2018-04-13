Ещё
В Железногорске прошел фестиваль «Шаг в будущее»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Железногорске прошел фестиваль «Шаг в будущее» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
При поддержке компании «Металлоинвест» проведен IX городской фестиваль творческих проектно-исследовательских работ «Шаг в будущее» среди педагогов и школьников Железногорска.
Более 200 участников представили на конкурс 78 авторских и групповых проектных работ. Школьники состязались в номинациях по физико-математическому, естественно-научному, филологическому, общественному и техническому направлениям. Учителя представили на конкурс свои педагогические, методические и воспитательные наработки. В отдельные номинации были выделены две темы: «Русь — Россия — Родина» и «Быть здоровым — это здорово!».
Участники первой номинации исследовали самобытные культурные особенности народностей многонациональной Родины и уголки малой родины — Железногорска. Группа учеников 4-го класса школы №11 под руководством учителя Людмилы Бондаревой представила проект «Улицы хранят их имена», рассказав о земляках-партизанах, именами которых названы улицы Железногорска.
«Многие дети из нашего класса живут на улице Сентюрёва, а кто он — не знают. И родители не знают, а ведь этот человек внес огромный вклад в развитие партизанского движения Михайловского (ныне Железногорского) района, в поднятие боевого духа людей, в борьбу с фашистами, — рассказала Людмила Бондарева. — Мне показалось очень важным заинтересовать детей этой темой. Мы посетили музей мемориала «Большой Дуб», краеведческий музей, библиотеку, вели поиск информации в Интернете. Наш «Устный журнал», альбом и презентацию мы представили другим детям, чтобы сохранялась память и понимание подлинной истории нашего народа. Это очень важно, что компания «Металлоинвест» поддерживает такие образовательные проекты».
«В Железногорске много талантливых детей, показывающих высокие результаты на областных и российских олимпиадах, спортивных турнирах, творческих конкурсах. Их поддержка — важная часть социальной политики Компании, — прокомментировал управляющий директор МГОКа Сергей Кретов. — Вместе мы растим будущую образовательную и культурную элиту страны, здоровое поколение».
Компания «Металлоинвест» оказывает системную поддержку образованию Железногорска. По инициативе Компании проходят творческие конкурсы «Железногорск — горняцкой славы город», «Жемчужина КМА». Премии
Металлоинвеста получают ежеквартально 15 молодых педагогов и 15 талантливых учащихся школ и колледжей. Поддержку в рамках грантовых конкурсов и программ «Здоровый ребенок», «Наши чемпионы», «Наша смена» получают детские сады, спортивные учреждения, школы и лицеи. Компания выступает соучредителем городских профессиональных педагогических конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», «За нравственный подвиг учителя» и «Сердце отдаю детям».
АиФ: последние новости
PR-служба БГТУ стала победителем конкурса «Пресс-служба вуза РФ-2018» В Китае откроется филиал подготовительного отделения БГТУ им. В.Г. Шухова Сбербанк примет участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»242
Рыбке настал конец31
Рыбке настал конец46
Москва решила ответить на санкции США189
Путин знает тайну главного оружия Трампа198
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:36
Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
Новости Москвы
20:49
Москвичей позвали на акцию «День добрых дел»
Новости Москвы
03:39
У водоемов установят предупреждающие знаки
Новости Москвы Общество
00:39
Школьникам Москвы предложат летние стажировки
Новости Москвы
00:31
Фрунзенскую набережную перекроют
Новости Москвы
02:32
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
03:06
В мае пройдет ежегодный мотопарад
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение