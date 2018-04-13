В Железногорске прошел фестиваль «Шаг в будущее»

При поддержке компании «Металлоинвест» проведен IX городской фестиваль творческих проектно-исследовательских работ «Шаг в будущее» среди педагогов и школьников Железногорска.

Более 200 участников представили на конкурс 78 авторских и групповых проектных работ. Школьники состязались в номинациях по физико-математическому, естественно-научному, филологическому, общественному и техническому направлениям. Учителя представили на конкурс свои педагогические, методические и воспитательные наработки. В отдельные номинации были выделены две темы: «Русь — Россия — Родина» и «Быть здоровым — это здорово!».

Участники первой номинации исследовали самобытные культурные особенности народностей многонациональной Родины и уголки малой родины — Железногорска. Группа учеников 4-го класса школы №11 под руководством учителя Людмилы Бондаревой представила проект «Улицы хранят их имена», рассказав о земляках-партизанах, именами которых названы улицы Железногорска.

«Многие дети из нашего класса живут на улице Сентюрёва, а кто он — не знают. И родители не знают, а ведь этот человек внес огромный вклад в развитие партизанского движения Михайловского (ныне Железногорского) района, в поднятие боевого духа людей, в борьбу с фашистами, — рассказала Людмила Бондарева. — Мне показалось очень важным заинтересовать детей этой темой. Мы посетили музей мемориала «Большой Дуб», краеведческий музей, библиотеку, вели поиск информации в Интернете. Наш «Устный журнал», альбом и презентацию мы представили другим детям, чтобы сохранялась память и понимание подлинной истории нашего народа. Это очень важно, что компания «Металлоинвест» поддерживает такие образовательные проекты».

«В Железногорске много талантливых детей, показывающих высокие результаты на областных и российских олимпиадах, спортивных турнирах, творческих конкурсах. Их поддержка — важная часть социальной политики Компании, — прокомментировал управляющий директор МГОКа Сергей Кретов . — Вместе мы растим будущую образовательную и культурную элиту страны, здоровое поколение».

Компания «Металлоинвест» оказывает системную поддержку образованию Железногорска. По инициативе Компании проходят творческие конкурсы «Железногорск — горняцкой славы город», «Жемчужина КМА». Премии

Металлоинвеста получают ежеквартально 15 молодых педагогов и 15 талантливых учащихся школ и колледжей. Поддержку в рамках грантовых конкурсов и программ «Здоровый ребенок», «Наши чемпионы», «Наша смена» получают детские сады, спортивные учреждения, школы и лицеи. Компания выступает соучредителем городских профессиональных педагогических конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», «За нравственный подвиг учителя» и «Сердце отдаю детям».