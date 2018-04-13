Ещё
В Ясеневе можно научиться быстро читать, считать в уме и хорошо запоминать информацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ясеневе можно научиться быстро читать, считать в уме и хорошо запоминать информацию 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Сделать это можно в Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007.
Школа начала свою работу в 2009 году и занимается развитием детей от 4-х лет и взрослых без ограничения в возрасте. В настоящее время на территории России и Казахстана открыто более 480 школ, из них более 60 в Москве и Московской области.
В Школе преподают «Скорочтение и развитие интеллекта», «Каллиграфию», «Ментальную арифметика и ТРИЗ». Эти дисциплины развивают и совершенствуют интеллект, помогают значительно улучшить память, развить мышление, логику и воображение, а также выработать навык красивого письма, освоить быстрый счет в уме и развить творческие способности.
В рамках работы с детьми дошкольного возраста школа занимается подготовкой ребенка к успешному обучению в школе, развивает его самостоятельность, усидчивость, умение видеть причинно-следственные связи. Школьникам и студентам здесь помогут овладеть инструментами быстрого усваивания и качественного удержания информации, помогут в развитии и концентрации внимания. Для людей преклонного возраста занятия в школе являются прекрасной профилактикой болезни Альцгеймера.
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007. Более подробно со Школой можно ознакомиться на сайте: www.iq007.ru  Адрес школы: ул. Рокотова дом 10 корп 2. Телефон: +7 (985) 5-007-007  Время работы: будние дни 10:00-20:00, суббота 9:00-16:00.
Фото: elhow.ru.
Ясенево: последние новости
1 апреля школу № 17 в Конькове назвали птичьей Ученики школы № 1103 приняли участие в празднике «Отечества верные сыны» Ясеневцы из школы № 1103 провели экологический квест
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»230
Рыбке настал конец31
Рыбке настал конец45
Москва решила ответить на санкции США183
Путин знает тайну главного оружия Трампа198
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:36
Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
Новости Москвы
20:49
Москвичей позвали на акцию «День добрых дел»
Новости Москвы
03:39
У водоемов установят предупреждающие знаки
Новости Москвы Общество
00:39
Школьникам Москвы предложат летние стажировки
Новости Москвы
00:31
Фрунзенскую набережную перекроют
Новости Москвы
02:32
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
03:06
В мае пройдет ежегодный мотопарад
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение