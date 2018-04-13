В Ясеневе можно научиться быстро читать, считать в уме и хорошо запоминать информацию

Сделать это можно в Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007.

Московской области. Школа начала свою работу в 2009 году и занимается развитием детей от 4-х лет и взрослых без ограничения в возрасте. В настоящее время на территории России Казахстана открыто более 480 школ, из них более 60 в Москве

В Школе преподают «Скорочтение и развитие интеллекта», «Каллиграфию», «Ментальную арифметика и ТРИЗ». Эти дисциплины развивают и совершенствуют интеллект, помогают значительно улучшить память, развить мышление, логику и воображение, а также выработать навык красивого письма, освоить быстрый счет в уме и развить творческие способности.

В рамках работы с детьми дошкольного возраста школа занимается подготовкой ребенка к успешному обучению в школе, развивает его самостоятельность, усидчивость, умение видеть причинно-следственные связи. Школьникам и студентам здесь помогут овладеть инструментами быстрого усваивания и качественного удержания информации, помогут в развитии и концентрации внимания. Для людей преклонного возраста занятия в школе являются прекрасной профилактикой болезни Альцгеймера.

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007. Более подробно со Школой можно ознакомиться на сайте: www.iq007.ru Адрес школы: ул. Рокотова дом 10 корп 2. Телефон: +7 (985) 5-007-007 Время работы: будние дни 10:00-20:00, суббота 9:00-16:00.

Фото: elhow.ru.