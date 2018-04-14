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В Прикамье откроется школа, которую долго не могли сдать из-за недоделок
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В Прикамье откроется школа, которую долго не могли сдать из-за недоделок 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Новая школа в посёлке Сейва, наконец-то откроется. Здание, строительство которого началось восемь лет назад, получило положительное заключение экспертизы.
Краевой Госстройнадзор провёл проверку новой школы и выдал положительное заключение о соответствии нового корпуса сейвинской школы проектам, прошедшим экспертизу. Инспекция отметила, что застройщик устранил все замечания.
«Новая школа рассчитана на 120 учащихся. Общая площадь застройки — более двух тысяч квадратных метров. После проведения формальных процедур, школа будет введена в эксплуатацию, и в ней начнутся занятия», — пояснили в краевом Минстрое.
Напомним, дети из посёлка Сёйва Гайнского района ждут окончания строительства здания школы с 2010 года. В 2012 году строительство замерло, потом возобновилось, сроки открытия учреждения несколько раз переносили. Дети должны были приступить к учёбе в новых помещениях в сентябре 2017 года, однако этого не произошло. В начале 2018 года судебные приставы приостановили работу старого здания школы. Во время совместной проверки медиков и прокуратуры в школе были выявлены многочисленные нарушения.
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