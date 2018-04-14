В Прикамье откроется школа, которую долго не могли сдать из-за недоделок

Новая школа в посёлке Сейва, наконец-то откроется. Здание, строительство которого началось восемь лет назад, получило положительное заключение экспертизы.

Краевой Госстройнадзор провёл проверку новой школы и выдал положительное заключение о соответствии нового корпуса сейвинской школы проектам, прошедшим экспертизу. Инспекция отметила, что застройщик устранил все замечания.

«Новая школа рассчитана на 120 учащихся. Общая площадь застройки — более двух тысяч квадратных метров. После проведения формальных процедур, школа будет введена в эксплуатацию, и в ней начнутся занятия», — пояснили в краевом Минстрое