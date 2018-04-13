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Строили-строили и наконец построили: в Прикамье спустя 18 лет с начала работ сдали школу
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Строили-строили и наконец построили: в Прикамье спустя 18 лет с начала работ сдали школу 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В поселке Сёйва Пермского края спустя 18 лет после начала строительства сдали в эксплуатацию здание школы. Здание рассчитано на 120 детей и соответствует всем современным требованиям.
— Госстройнадзор проверил новое здание сёйвинской школы и разрешил ввести его в эксплуатацию, — сообщили в правительстве Пермского края. — Замечания, которые раньше предъявляли к строению, были устранены.
После оформления еще нескольких бумаг школа будет открыта и сможет принять детей. Пока ребята продолжают учиться в старом, деревянном здании.
Ранее министр образования Прикамья Раиса Кассина рассказала, почему работы в школе длились так долго.
— Школу начали строить, когда были совершенно другие требования к документации, поэтому сейчас трудно её сдать, — объяснила Кассина в феврале.
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