Строили-строили и наконец построили: в Прикамье спустя 18 лет с начала работ сдали школу

В поселке Сёйва Пермского края спустя 18 лет после начала строительства сдали в эксплуатацию здание школы. Здание рассчитано на 120 детей и соответствует всем современным требованиям.

— Госстройнадзор проверил новое здание сёйвинской школы и разрешил ввести его в эксплуатацию, — сообщили в правительстве Пермского края. — Замечания, которые раньше предъявляли к строению, были устранены.

После оформления еще нескольких бумаг школа будет открыта и сможет принять детей. Пока ребята продолжают учиться в старом, деревянном здании.

Ранее министр образования Прикамья Раиса Кассина рассказала, почему работы в школе длились так долго.

— Школу начали строить, когда были совершенно другие требования к документации, поэтому сейчас трудно её сдать, — объяснила Кассина в феврале.