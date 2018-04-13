Урок учителя для студентов о несправедливости, привилегиях и статусе

Жизнь полна несправедливости. И успех во многом зависит от статуса. Но осознаем ли мы все свои привилегии? Один учитель преподал своим студентам хороший урок на эту тему.

По материалам — www.buzzfeed.com