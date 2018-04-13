Запись в подмосковные детские школы искусств будет осуществляться в электронном виде

Об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В рамках реализации приоритетного проекта правительства Московской области «Создание системы электронной записи в кружки и секции, мониторинг их загруженности» запись в организации дополнительного образования Московской области с 15 апреля 2018 года будет осуществляться на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области и Портале системы дополнительного образования Московской области

Записаться в школу искусств или художественную школу можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также на сайте системы дополнительного образования региона.

Напомним, что в настоящее время в Московской области работают 208 учреждений в сфере дополнительного образования (детские школы искусств — 122, детские музыкальные школы — 61, художественные — 18, хоровые — 5, хореографические — 4). В них обучаются 92 тысчи детей.