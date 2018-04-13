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В День космонавтики для учеников Теплого Стана провели тематический урок
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В День космонавтики для учеников Теплого Стана провели тематический урок 

Управа района Теплый Стан 20 минут назад
Фото: Управа района Теплый Стан
«Космос далекий и близкий» — под таким названием прошел онлайн урок для московских школьников участие, в котором приняли и учащиеся школы № 51.
Этот урок стал шестым в цикле "Россия, устремленная в будущее". Мероприятие проходило в Центре прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и транслировалось в на сайте и соцсетях «Проектории». «Наши ребята», — сообщается на сайте школы № 51 — «с огромным интересом подключились к трансляции урока.
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