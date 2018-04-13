Желание устроить детей в хорошую школу довело двух томичей до уголовного дела

Родителей двух дошколят уличили в подделке документов о приеме в первый класс школ Октябрьского района. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры , в числе основных документов, родители предоставили свидетельства о временной регистрации детей по месту пребывания в жилых домах, расположенных на территории, закрепленной за данными школами. Однако проведенная проверка показала, что сведения о регистрации детей по этим адресам в уполномоченном регистрационном органе отсутствуют. По факту данного инцидента возбуждено два уголовных дела, а ход расследования поставлен в прокуратуре района на контроль. Фото: pixabay.com.