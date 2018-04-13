Ещё
Желание устроить детей в хорошую школу довело двух томичей до уголовного дела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Желание устроить детей в хорошую школу довело двух томичей до уголовного дела 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Родителей двух дошколят уличили в подделке документов о приеме в первый класс школ Октябрьского района. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, в числе основных документов, родители предоставили свидетельства о временной регистрации детей по месту пребывания в жилых домах, расположенных на территории, закрепленной за данными школами. Однако проведенная проверка показала, что сведения о регистрации детей по этим адресам в уполномоченном регистрационном органе отсутствуют.
По факту данного инцидента возбуждено два уголовных дела, а ход расследования поставлен в прокуратуре района на контроль.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Красноуфимская школа-интернат потеряла 200 тысяч из-за мигранта РМК и УГГУ подписали соглашение о сотрудничестве Ярославская школа заплатит компенсацию за надпись на лбу ученика
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски277
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец170
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля117
Пескова спросили о будущем Лаврова38
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение