Благотворительность Роспана ширится год от года

АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» ( дочернее общество НК «Роснефть» ) не первый год подряд успешно реализует масштабную программу по оказанию благотворительной помощи. Поддержка оказывается 11 учреждениям и организациям Ямала.

В частности, при содействии предприятия в Новом Уренгое появились несколько новых детских площадок в микрорайоне Советский и на проспекте Ленинградский. Установленные ранее комплексы были отремонтированы, а также докуплены игровые элементы, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы благодарны предприятию «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» за предоставленную возможность по благоустройству городских территорий, городских площадок и возможность улучшить время и территорию отдыха наших граждан", — говорит начальник управления муниципального хозяйства горадминистрации Людмила Дениуллова.

Заботясь о подрастающем поколении новоуренгойцев, Роспан выделял средства на модернизацию пищеблоков и прачечных в семи детских садах и покупку необходимого оборудования.

В начале двухтысячных Общество взяло шефство над третьей городской школой, а в 2014-м году в ней был открыт «Роснефть-класс». Проект «Школа — ВУЗ — Предприятие» предполагает непрерывность школьного и послешкольного образования с обязательным поступлением в профильные вузы.

"Фактически приведены в порядок и помещение школы, и окна, двери, рекреации. Это та помощь, которая была оказана Роспаном на протяжении этих 15 лет. И мы очень рады, что 4 года назад, когда Компания выбирала школу, на базе которой формировался «Роснефть-класс», выбор пал на нас", — делится директор школы №3 Марина Аввакумова.

Занятия в «Роснефть-классах» проводятся по углубленным программам. Акцент делается на изучение предметов особенно важных для будущих работников нефтегазодобывающей отрасли — химии, физики, математики. С учениками работают преподаватели лучших университетов страны и помогают подготовиться к экзамену. Также занятия проводят и представители НК «Роснефть».

"Я считаю, что обучение в таком профильном классе дает очень хорошие перспективы в будущем, такие как профильное обучение, специализированная подготовка и хочется отметить премии, которые нам дают в конце года", — отмечает учащийся школы №3 Андрей Ипатьев.

Молодые люди со школьной скамьи чувствуют себя членами семьи НК «Роснефть» и обещают оправдать возложенные на них надежды, став хорошими специалистами и придя на работу в Роспан.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», серьезное внимание уделяется решению социальных задач. В благотворительной деятельности предприятие ориентировано на поддержку медицины, образования, экологии, коренных малочисленных народов Севера, других социально-значимых проектов, реализуемых в Ямало-Ненецком автономном округе

Ежегодно Роспан оказывает материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, перечисляет средства образовательным учреждениям Нового Уренгоя и общественным организациям ЯНАО. На средства предприятия организовано лечение детей, нуждающихся в дорогостоящих операциях и медикаментах, а для горбольницы приобретено медицинское оборудование.

При этом каждый сотрудник Общества старается принять непосредственное участие во всех социально-ориентированных программах.