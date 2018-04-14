Замминистра образования выступил с лекцией в рамках курса «Армия и общество».

Григорий Трубников рассказал о реализации Стратегии научно-технологического развития России , определяющей развитие научно-технических программ в нашей стране.

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников выступил перед военнослужащими в рамках курса «Армия и общество». Лекция по теме «Стратегия научно-технологического развития России и ее реализация» проводилась в стенах Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ

В своем докладе Трубников затронул темы, посвященные подготовке студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Министерства обороны России , а также развития науки в нашей стране. В ходе беседы он рассказал о реализации Стратегии научно-технологического развития России, определяющей развитие научно-технических программ в нашей стране.

«В рамках этой стратегии в нашей стране должна быть создана новая государственная программа научно-технологического развития государства, которая по поручению президента должна консолидировать все расходы, все ресурсы, на гражданскую науку в единой программе», — отметил Трубников.