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Замминистра образования выступил с лекцией в рамках курса «Армия и общество».
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Замминистра образования выступил с лекцией в рамках курса «Армия и общество». 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Григорий Трубников рассказал о реализации Стратегии научно-технологического развития России, определяющей развитие научно-технических программ в нашей стране.
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников выступил перед военнослужащими в рамках курса «Армия и общество». Лекция по теме «Стратегия научно-технологического развития России и ее реализация» проводилась в стенах Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
В своем докладе Трубников затронул темы, посвященные подготовке студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Министерства обороны России, а также развития науки в нашей стране. В ходе беседы он рассказал о реализации Стратегии научно-технологического развития России, определяющей развитие научно-технических программ в нашей стране.
«В рамках этой стратегии в нашей стране должна быть создана новая государственная программа научно-технологического развития государства, которая по поручению президента должна консолидировать все расходы, все ресурсы, на гражданскую науку в единой программе», — отметил Трубников.
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