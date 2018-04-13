В Москве стартовал проект «Школа кадровика» для медработников

Для повышения квалификации работников медицинских учреждений в Москве запустили проект «Школа кадровика», после окончания курса слушатели школы получат удостоверение о повышении квалификации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице стартовал еще один проект для повышения профессионального уровня медицинских работников. Его запустили для руководителей кадровых служб медучреждений. В «Школе кадровика» они научатся грамотно вести кадровую политику: создавать сплоченную команду и благоприятный климат в коллективе, развивать корпоративную культуру», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что на открытии проекта собрались 250 руководителей кадровых отделов больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Они поучаствовали в тренингах и мастер-классах, обменялись опытом, сформировали карту ценностей профессии кадровика. Впереди их ждет полгода обучения в центре корпоративного развития и в медицинском колледже № 2 департамента здравоохранения.

Для школы разработали два курса — базовый для начинающего специалиста и продвинутый для более опытных медицинских работников и будет называться «Навигатор кадровых технологий». В какую из групп попадут слушатели, определят по результатам тестов.

После окончания курса слушатели школы получат удостоверение о повышении квалификации, а самых активных будут поощрять за внедрение новых технологий в работе.

По мнению первого заместителя руководителя департамента Татьяны Мухтасаровой, «Школа кадровика» позволит повысить профессиональный уровень кадровых служб медицинских организаций, а также сформировать единые подходы к процессам, происходящим сегодня в столичном здравоохранении.

Кроме того, в Москве работают еще несколько проектов для медиков. Один из них — «Московский врач». Этот почетный статус присваивают лучшим из лучших. До конца года получать статус смогут представители 20 специальностей, который будет расширяться. Сегодня «московскими врачами» уже стали 165 специалистов по 15 специальностям.

Еще для руководителей больниц и поликлиник запустили проект «Лидер. Мед». 300 из более чем 6 тысяч его участников удалось войти в кадровый резерв столичной медицины. С мая 2018 года всем участникам проекта «Лидер. Мед» будет предоставлена возможность обучения по управленческим программам.

«В Москве действует целая система для медработников. Стимулирующие надбавки получают врачи общей практики и те, кто работает с пожилыми пациентами с множественными хроническими заболеваниями. Им дополнительно платят по 20 тысяч рублей в месяц. Медсестрам того же профиля выделяют по 10 тысяч рублей каждый месяц», — сообщается в материале.

На сайте отмечается, что лучшие медучреждения получают гранты. Например, 10 грантов «Спасая жизни» по 30 миллионов рублей выделяют лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих по ОМС. Для больниц, которые применяют передовые технологии, учредили три мегагранта по 100 миллионов рублей каждый. Для поликлиник появилось 38 новых грантов: 30 для взрослых и детских городских поликлиник, еще восемь — для стоматологических.